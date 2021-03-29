Nevşehir'de metruk binalar yıkılıyor

Nevşehir'de, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar yıkılıyor.

Son üç günde Avanos'a bağlı Kuyulukışla köyünde 4, İğdelikışla köyünde ise 10 adet metruk yapı yıkılırken, Acıgöl'e bağlı Kurugöl köyünde 21, Topaç köyünde ise 8 adet metruk yapının yıkımı Nevşehir İl Özel İdaresi ekiplerince gerçekleştirildi.

Nevşehir il ve ilçe belediyeleri ile il özel idaresi tarafından, metruk bina tespiti ve yıkım kararı, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yapılıyor.