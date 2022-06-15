İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nevşehir'de motosiklet ile bisikletler çarpıştı: 3 yaralı

Nevşehir’de motosiklet ile iki bisikletin karıştığı kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'de motosiklet ile iki bisikletin karıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.



Nevşehir-Kayseri yolu Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Mehmet E.'nin kullandığı 50 AV 064 plakalı motosiklet ile yolun karşısına bisikletleriyle geçmeye çalışan anne Nesrintan K. ile oğlu Ersoy Kağan K.'ye (11) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet ve bisiklet sürücüleri yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.