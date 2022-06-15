Nevşehir'de motosiklet ile bisikletler çarpıştı: 3 yaralı

Nevşehir'de motosiklet ile iki bisikletin karıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Nevşehir-Kayseri yolu Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Mehmet E.'nin kullandığı 50 AV 064 plakalı motosiklet ile yolun karşısına bisikletleriyle geçmeye çalışan anne Nesrintan K. ile oğlu Ersoy Kağan K.'ye (11) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet ve bisiklet sürücüleri yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.