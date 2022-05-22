İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nevşehir'de motosiklet yayaya çaptı: 1 ölü

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza Zübeyde Hanım Caddesi JAKEM önünde meydana geldi.


M.İ'nin kullandığı ve Plakası öğrenilemeyen motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan Elif Y.(47)'ye çarpı.


Kaza yerine çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılın Elif Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazada hayatını kaybeden Elif Y'nin Nevşehir Devlet Hastanesinde hemşire olduğu öğrenildi.


Motor sürücüsü M.İ. polis ekipleri tarafından gözaltında alınırken, Cumhuriyet savcılığı da kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.