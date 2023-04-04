Nevşehir'de narkotik operasyonu; 18 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 9 olayda 16 şahsa, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 1 olayda 2 şahsa olmak üzere toplam 18 şahıs hakkında işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda; 3 adet tabanca ve tabancalara ait çok sayıda fişek ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.