Nevşehir'de öğrenci ve öğretmenler depremzedeler için soba üretiyor

Nevşehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminden etkilenenler için odun sobası üretmeye başladı.

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri, soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgelerindeki afetzedeler için odun sobası üreterek, onların yanında olduklarını göstermiş oldu. Nevşehir'deki birçok esnafların katkısı ile üretimine başlanılan sobalar bu hafta içi deprem bölgesine gönderilecek. Okul Müdürü Mehmet Dursun yaptığı açıklamada, “Deprem bölgesinde havaların soğuk olması nedeniyle, 'oradaki afetzedeleri nasıl ısıtabiliriz' diye düşündük. Daha sonra odun sobası yapmaya karar verdik. Bu anlamda Nevşehir esnafları bizlere yardımcı oldular. Saç temininde, saç kesiminde, profil demir ve menteşe konusunda bizlere yardımcı oldular. Esnaflarımız hiçbir ücret almadılar. Öğretmen arkadaşlarımızda hiçbir ücret talep etmeden gece gündüz çalışarak bu sobaları üretmeye çalışıyoruz. İlk hedefimiz yüz adet sobayı deprem bölgesine birkaç gün içinde göndermek. İhtiyaç halinde üretimimize devam edeceğiz. Soba üretimine yedi öğretmen ve beş öğrenci ile devam ediyoruz” şeklinde konuştu.