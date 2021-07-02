Nevşehir'de öğrenciler karne sevincini yaşadı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayan normalleşme süreci ile birlikte Nevşehir'de öğrenciler aradan geçen 1 yılın ardından yeniden karne sevincini yaşadı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılının bir kısmı uzaktan eğitim ile devam ederken sonrasında yeniden yüz yüze eğitime başlayan okullarda öğrenciler karne sevincini öğretmenleri ve arkadaşları ile yeniden yaşamanın mutluluğunu yaşadı. Bazı öğrenci velileri de çocuklarının karne töreninde yalnız bırakmayarak çocuklarının mutluluklarına ortak olması dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir'de 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte il genelinde 56 bin 178 öğrencinin yanı sıra 4 bin 302 öğretmen yaz tatiline girdi. Uzun bir aranın ardından okullarına kavuşan ve karne almanın sevincini yaşayan ilkokul ikinci sınıf öğrencileri ise okullarını ve karne almayı özlediklerini belirtirken çok mutlu olduklarını ifade ettiler.