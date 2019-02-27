Nevşehir'de okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitim kursu devam ediyor

.

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) ‘nde, toplam 380 saat süre ile yaklaşık 4 ay süre ile devam edecek Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi kursunda kursiyerlere, çocuklarla iletişim yöntemleri, eğitici oyunlar hazırlama, okul öncesi eğitim kurumlarında bulunması gereken özellikler, sınıf içerisindeki öğrenme merkezleri ve çocuk hakları konusunda da bilgilendirmelerde bulunuluyor.

34 genç kız ve kadının katıldığı Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi kursunda verilen teorik bilgiler, daha sonra bir alanda kursiyerlere pratik eğitimle de pekiştiriliyor.

Anne, anne adayı ve okul öncesi çocuk gelişimi konusunda kendilerini geliştirmek isteyenlerin desteklenmesinin amaçlandığı Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi kursuna katılan kursiyerler arasında daha sonra yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek.