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Nevşehir'de okul servisleri denetimden geçti

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, okul servisleri Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.


Yeni eğitim öğretim yılı öncesi eğitim öğretimin önemli bir parçası olan okul servislerinde "Servis Araçları Yönetmeliği" kapsamında gerçekleştirilen rutin denetimlerde, araçların öğrenci taşımaya elverişliliği, araç ve sürücülerin evrak ve yeterlilik kontrolleri yapıldı. Zabıta ekipleri tarafından Kapalı Pazar Yeri içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde evraklarında ve araçlarında eksiklikleri bulunan araç sürücüleri uyarılarak okulların başlayacağı tarihten önce eksikliklerini gidermeleri istendi.


Öğrencilerin okullarına daha rahat ve güvenli bir ortamda gidebilmelerini sağlamak amacıyla Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yıl boyunca periyodik olarak süreceği bildirildi.

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