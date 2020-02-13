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Nevşehir'de okullar tatil edildi

Nevşehir’de yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.

Nevşehir'de yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi.


Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve yollardaki buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı alınmıştır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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