Nevşehir'de ormanlara giriş yasaklandı

Nevşehir'de bir ay boyunca ormanlık alanda, mola vermek, piknik yapmak ve çeşitli aktivitelerin yapılması yasaklandı.

Nevşehir Valiliği tarafından 30 Temmuz ila 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığı açıklandı. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “ Orman alanları içerisinde mangal yakılmasına müsaade edilmemesi, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş ve çıkış yasağının uygulanması kontrolün Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarlıklarınca denetlenmesi, ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesine karar verilmiştir” denildi.

Karara uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanununa uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı açıklandı.