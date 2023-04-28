Nevşehir'de otobüs güzergahı değişti

Terminal - Sümer Mahallesi - Cevher Dudayev - Devlet Hastanesi - Üniversite arasında çalışmakta olan 5 nolu araçların güzergahı vatandaşlardan gelen talepler istikametinde incelenerek yeniden düzenlendi.

Düzenleme ile birlikte, daha önce Terminal-Güney Çevre Yolu-Mesleki Eğitim Merkezi-Kaldırım Mezarlığı-Fevzi Çakmak Caddesi güzergâhında çalışan 5 nolu özel halk otobüslerinin güzergahı Terminal-Yavuz Sultan Selim Caddesi-TOKİ Blokları-İrşad Caddesi-Fevzi Çakmak Caddesi şeklinde değiştirildi.

‘Sanayi Yol Boyu' diye tabir edilen Tek yol petrol-Kaldırım Mezarlığı arasında 5 nolu hatta çalışan özel halk otobüsleri ise 29 Nisan 2023 Cumartesi gününden itibaren hizmet vermeyecek.