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Nevşehir'de patates hasadı başladı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde patates sökümü başladı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde patates sökümü başladı.


Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde patates sökümü başladı. Tarlada patates sökümünde bulunan çiftçileri ziyaret eden AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, 18 yıldır olduğu gibi bu yılda çiftçileri desteklediklerini söyleyerek, "18 yıldır olduğu gibi emektar çiftçimizden desteğini esirgemeyen, tüketicimizin de yanında olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımız Berat Albayrak'a ve Bekir Pakdemirli'ye, Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'a ve AK kadrolarımıza teşekkür ediyoruz. Üreten ve gelişen Nevşehir, güçlü Türkiye için her alanda durmak yok ''dedi.


Mustafa Açıkgöz'e Tarım İl Müdürü Okan Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner de eşlik etti.

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