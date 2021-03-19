Nevşehir'de petrol heyecanı yaşanıyor

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Müdürlüğü petrol hakkında müteallik kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Nevşehir'de yapılacak çalışmalar heyecanlandırdı.

Resmi gazetede yayımlanan petrol arama izni ile ilgili açıklamada bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Nevşehir'de böyle bir şey olursa bölgede petrol yatağı bulunursa bu sadece enerji anlamında değil getirmiş olduğu finansal gelirle bölgenin ekonomisinin kalkınmasına da çok faydalı olacak dedi." Savran, “Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı özel bir girişimcinin isteği ile petrol aram ruhsatı verdi. Tabi daha önce fizibilitesi yapılmış petrol çıkma ihtimali yüksek olduğu için muhtemelen bu başvuru yapıldı. Tabi ki bu ciddi bir kaynak, hem Nevşehir için hem Türkiye için. Biliyorsunuz çağımızda enerji çok önemli. Petrolde bu enerji kaynaklarının başında geliyor. Çok değerli ve finansal olarak da katkıları var. Nevşehir'de böyle bir şey olursa bölgede petrol yatağı bulunursa bu sadece enerji anlamında değil getirmiş olduğu finansal gelirle bölgenin ekonomisinin kalkınmasına da çok faydalı olacak. Zaten Nevşehir'de planladığımız işler arasında istihdamı artırıcı, özel sektörün yatırımını teşvik edici işler var. Böyle bir şeyin olması işimizi kolaylaştıracak gibi gözüküyor. İnşallah ilimizde petrol bulunur diyoruz” şeklinde konuştu.