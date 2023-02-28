Nevşehir'de polis okul çevrelerinde kuş uçurtmuyor

Nevşehir'de okul çevrelerinde güvenlik denetim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Nevşehir il Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelindeki okul çevrelerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik 'Okul Çevreleri' denetimi yapıldı.

Yapılan denetimlerde, 116 okul çevresi, 574 şahıs,34 metruk bina, 7 internet salonu, 9 oyun salonu, 13 kahvehane-kafe, 6 oyun bayisi, 2 büfe ve 84 park ve bahçe kontrol edildi.

Denetimlerde her hangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadı.