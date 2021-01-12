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Nevşehir'de polis uyuşturucuya geçit vermiyor

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve resmi ekipler tarafından uyuşturucuya geçit verilmiyor.


Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve resmi ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında toplamda 20 gram metafetamin, 11,13 gram esrar, 2 adet kesici alet ele geçirilirken şüpheliler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesinin ardından 9 kişiye adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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