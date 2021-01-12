Nevşehir'de polis uyuşturucuya geçit vermiyor

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve resmi ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında toplamda 20 gram metafetamin, 11,13 gram esrar, 2 adet kesici alet ele geçirilirken şüpheliler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesinin ardından 9 kişiye adli işlem yapıldığı öğrenildi.