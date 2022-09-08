Nevşehir'de protokol üyeleri başarılı öğrencilerle buluştu

Dr. Semih Aktekin ve protokol üyeleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de Türkiye genelinde Nevşehir'den ilk 10 bine giren öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitime Destek Platformu tarafından 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı devlet ve özel okullarında ilk 10 bine giren öğrenciler için, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri'nde program düzenlendi. Programa Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Dildöken, Nevşehir Eğitime Destek Platformu temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de Türkiye genelinde Nevşehir'den ilk 10 bine giren öğrencileri elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, kendilerine eğitim hayatına yönelik bazı tavsiyelerde bulundu. Aktekin, “Nevşehir'de lise okuyup da Türkiye'nin farklı üniversitelerini kazanan siz değerli öğrencilerimizin sevinç ve başarılarınızı paylaşmakla birlikte her zaman yanlarınızda olduğumuzu vurgulamak için bir araya geldik. Sizler uzun ve zorlu bir maratonun sonunda büyük bir başarıya imza atarak sizleri yetiştiren ailelerinizi, öğretmenlerinizi ve şehir olarak da hepimizi gururlandırdınız. Bu bağlamda sizlerin yetişmesinde ve bugünlere gelmesinde büyük emekleri bulunan öğretmenlerimizi ve ailelerimizi de tebrik ediyorum. Artık üniversiteli gençler olarak yeni bir hayata başlıyorsunuz ve gideceğiniz üniversitelerinizde alanlarınızla ilgili dersler görerek kendinizi yetiştireceksiniz. Kendinizi alan dışı olarak da geliştirmeye ve zenginleştirmeye büyük önem verin. Özellikle her üniversitenin öğrenci kulüp ve toplulukları vardır ve bunlara olabildiğince katılmaya özen gösterin. Çünkü sizlerin sosyo-kültürel anlamda gelişiminize büyük katkıları olacaktır. Bununla birlikte şehrin sahip olduğu kültürüyle, medeniyetiyle, tarihiyle, müzeleriyle, sosyal yapısıyla ve sahip olduğu birçok değeri çok şeyler öğretir. Sizler de gideceğiniz şehrin bu birikim ve zenginliğinden olabildiğinde yararlanmaya çalışın. Unutmayın ki sizler büyük bir medeniyetin evlatlarısınız ve bu medeniyet Hünkar Hacı Bektaş Velileri, Mevlanaları, Yunus Emreleri, İbn-i Sinaları, Farabileri, Fuat Sezginleri ve Aziz Sancarları yetiştirmiş bir medeniyet. Bu medeniyeti daha ileriye götürecek olan bireyler de sizlersiniz. Ben bu vesileyle sizleri bir kez daha tebrik ederken, sizlerin yetişmesinde büyük emeği bulunan başta aileleriniz olmak üzere tüm öğretmenlerimize de böyle değerli gençler yetiştirdikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 2022 YKS'de Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilere Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi.