Nevşehir'de Ramazan ayında ekmeğe zam yok

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'de Ramazan ayında ekmek ve pidenin gramajı ve fiyatında bir değişikliğin olmayacağını ve vatandaşların ramazan pidesi ve ekmeği geçtiğimiz yılki fiyatlardan alacaklarını söyledi.

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici ve beraberindeki bazı yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette bir süre Belediye Başkanı Arı ile görüşen Nevşehir Fırıncılar Odası yöneticileri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ekmek ve pide fiyatları konusunda istişarelerde bulundu.

Fırıncılar Odası Başkanı Dipici ve yöneticilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Başkan Arı, Nevşehirlilerin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda 250 gram ekmek ve pidenin 1 lira 20 kuruştan, 500 gram çiftli pide ve ekmeğin ise 2 lira 40 kuruştan satılacağını açıkladı.

Belediye büfelerinde ise 250 gram ekmek ve pidenin 95 kuruştan, 500 gram olan çiftli pide ve ekmeğin ise 1 lira 90 kuruştan satılacağını belirten Arı: “Bazı şehirler ile kıyasladığımızda ekmek gramajı ve fiyatının Nevşehir'de daha uygun olduğu görülecektir. Bu duyarlı yaklaşımlarından dolayı Nevşehirli fırıncı kardeşlerimize ve değerli oda yöneticilerine teşekkür ediyorum. Nevşehir'de vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir ramazan ayı geçirmeleri için esnaflarımız, sivil toplum örgütleri ve belediyemiz bundan böyle de gerekli hassasiyeti göstermeye devam edecektir” dedi.