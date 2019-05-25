Nevşehir'de Ramazan coşkusu devam ediyor

Nevşehir Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Ramazan etkinlikleri tüm coşkusuyla sürüyor. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen etkinliklerde yediden yetmişe tüm Nevşehirliler, hem geleneksel Ramazan eğlencelerini yeniden yaşıyor hem de Ramazan'ın kardeşlik ortamını paylaşıyor. Ramazan ayının ilk gününden itibaren etkinlik alanında buluşan Nevşehirliler, düzenlenen etkinliklerle keyifli saatler geçiriyor.

“Orta oyunu çocukları kahkahaya boğdu”

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde iftar öncesi birbirinden güzel etkinlikler düzenlendi. İlk olarak çocuklar için sahnelenen geleneksel orta oyunu izleyenlerden büyük beğeni aldı. Oyundaki komik diyaloglar özellikle çocukları kahkahalara boğdu. Ardından çocuklar için çeşitli animasyon gösterileri ve yarışmalar düzenlendi. Etkinlikler boyunca çocuklara çeşitli hediyelerle sürprizler yapıldı. İftar saatinde ise hayırsever vatandaşların katkısı ile kurulan iftar sofrasına vatandaşlar yine büyük ilgi gösterdi. Burada vatandaşlarla birlikte orucunu açan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlarla sohbet etti. Kur'an-ı Kerim ve Vaiz eşliğinde iftarlarını yapan vatandaşlar, Ramazan'ın on dokuzuncu gününde de oruçlarını hep birlikte açtı. Ramazan ayı için özel olarak kurulan çadır içerisinde yaklaşık 2 bin 500 kişi oruç açmanın hazzını yaşadı.

“Ünlü sanatçılar konuk oldu”

İftar sonrası gerçekleşen etkinliklerde ünlü sanatçılar Orhan Çakmak ve Ömer Faruk Güney seslendirdikleri ilahi ve ezgilerle Nevşehirlilere duygu dolu bir Ramazan akşamı yaşattı. Türkiye'de kum sanatının öncülerinden Veysel Çelikdemir ise, İslam'ın doğuşundan başlayarak tarihsel süreç içerisinde Kurtuluş Savaşı'ndan hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'a kadar birçok önemli olayı kumla resmetti. Gecede konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ramazan'ın maneviyatına uygun bir program hazırlandığını belirterek, “Ramazan, bir ibadet ayıdır. Ramazan, birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır. Bu kapsamda, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde her akşam birbirinden değerli hocalarımızın sohbetleri, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, usta sanatçılardan tasavvuf konserleri, yarışma programları, kahramanlık türküleri, çocuklara özel gösteriler, tasavvuf, kültür sohbetleri, Karagöz Hacivat ile orta oyunları ve şiir dinletileri gibi etkinliklerle, vatandaşlarımız Ramazan gecelerini dolu dolu geçiriyor. Ramazan ayının ilk gününden bu yana şehrimize gelerek programlarımıza katılan değerli sanatçılarımıza ve etkinliklere gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.