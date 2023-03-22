Nevşehir'de Ramazan için top atışı yapıldı

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yarın başlayacak Ramazan ayı öncesinde, Kahveci Dağı'ndaki Nevşehir Kent Ormanı girişinde oluşturulan platformda 11 pare top atışı yaptı.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerini vatandaşlara bildirmek amacıyla top atışı uygulamasına devam edecek.

Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi top atışları iki ayrı noktadan yapılacak. İftar ve sahur vakitlerinde Kahveci Dağı eteklerinin yanı sıra Güzelyurt Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi'nden de top atışı yapılacak.