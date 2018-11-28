Nevşehir'de refüj çalışmalarına kadın eli değiyor

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sıcak asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı Millet Caddesi'nin refüj düzenlemesi aralıksız devam ediyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞ-KUR) tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında Nevşehir Belediyesi'nde istihdam edilen kadınların da çalışmaları ile devam eden Millet Caddesi üzerindeki refüj düzenlemelerini yakından inceledi.

Bu alandaki çalışmaları yürüten kadınlarla görüşen Seçen, sürdürülen çalışmalara katkı sağladıkları için kadınlara teşekkür etti.

Refüj düzenlemelerinin şehre yakışan bir görünüm içerisinde tamamlanması için çaba harcadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Seçen, bu alandaki çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanması için kadınların da büyük bir emek harcadıklarını belirtti.