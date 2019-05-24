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Nevşehir'de rüzgar ağaçları devirdi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.


Nevşehir'in Avanos ilçesinde çıkan şiddetli rüzgar ve fırtına ağaçları devirirken ilçe merkezinde bulunan bir ağaç ise park halindeki aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacın altında kalan otomobilin camları patlattı. Araç içerisinde herhangi bir kimsenin bulunmaması ise olay anını gören vatandaşları sevindirirken devrilen ağaçlar Avanos Belediyesi ekiplerince temizlendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'e kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılmıştı.

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