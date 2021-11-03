Nevşehir'de sahte ürün operasyonu

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında müştekilere ait ürünleri izinsiz, hukuka aykırı bir şekilde taklit/sahte nitelikte iş yerlerinde sattıkları iddiaları ile alakalı müşteki avukatlarının yapmış oldukları müracaatlara istinaden; Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama el koyma kararların doğrultusunda il merkezinde faaliyet gösteren toplam 8 iş yerine operasyon düzenlendi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince işyerlerinde yapılan arama ve el koyma işlemleri neticesinde taklit/ sahte olduğu değerlendirilen 41 çift çorap, 12 adet cep telefonu kılıfı, 8 adet parfüm, 5 çift panduf, 16 adet kot pantolon, 10 adet sweat, 3 adet boxer, 11 adet sırt çantası, 8 adet sweat, 22 adet boxer olmak üzere toplam 136 parça ürün ele geçirilerek geçici el konuldu.

Şüpheliler hakkında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa muhalefet suçundan Adli işlem başlatıldı.