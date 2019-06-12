Nevşehir'de selin izleri siliniyor

Nevşehir'de sağanağın neden olduğu selin ardından belediye ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı.

Son yılların en büyük yağışını alan ve 3 saat içerisinde metrekareye 36 kg yağışın düştüğü Nevşehir'de, yağış nedeniyle şehir merkezinde oluşan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Yağışın etkili olduğu ilk andan itibaren harekete geçen belediyenin Fen İşleri, Temizlik İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri sorunlu noktalara müdahalede bulunuldu.

Bazı mahalle ve sokaklardaki sel suları İtfaiye ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından vidanjör yardımıyla tahliye edilirken sel nedeniyle kapanan mazgallar da yeniden açıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince de bazı mahallelerde bozulan yolların onarımı için çalışmalar başlatıldı.

İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca gece boyunca sel ile birlikte gelen kum yığınlarının bulunduğu yol ve kaldırımları tazyikli su ile yıkayarak temizledi.