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Nevşehir'de Şubat ayında 163 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Şubat ayında Nevşehir’de 163 konut satışı gerçekleştirildiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Şubat ayında Nevşehir'de 163 konut satışı gerçekleştirildiği açıklandı.


TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Şubat ayında Nevşehir'de 163 konut satışının gerçekleştirildiği açıklanırken, Kırıkkale'de 320 konut, Aksaray'da 366 konut, Niğde'de 310 konut ve Kırşehir'de 243 konutun satıldığı açıklandı.

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