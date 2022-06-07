İhlas Haber Ajansı

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Nevşehir'de sünnet şöleni için kayıtlar başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından dar gelirli ailelerin çocukları için düzenlenecek olan Sünnet Şöleni kayıtları başladı.


Nevşehir Belediyesi bu yıl da maddi durumu iyi olmayan ve kimsesiz onlarca çocuğun sünnetini ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler kayıtlarını www.nevsehir.bel.tr adresinden online olarak yaptırabilecek. 17 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek olan kayıt döneminin ardından yapılan başvuruların değerlendirilmesi ile birlikte tespit edilecek olan çocukların sünnetleri ücretsiz olarak yaptırılacak.


20 Temmuz 2022 tarihinde Nevşehir'in il oluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan etkinlikler çerçevesinde ise çocuklar için bir şölen yapılacak. Şölen öncesinde tüm çocukların sünnet kıyafetlerini de karşılayacak olan Nevşehir Belediyesi, çocuklar için muhteşem bir organizasyon gerçekleştirilecek.

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