Nevşehir'de şüpheli valiz paniğe neden oldu

Nevşehir'de çöp konteynırı yanına bırakılan şüpheli valiz fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlama sonrası valizin boş olduğu anlaşıldı.

Lale Caddesi Nissara Alış Veriş merkezi yanında bulun çöp konteynırı yanına bırakılan valizi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Nissara AVM'nin bulunduğu caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Bomba imha ekipleri cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldıktan sonra kontrollü patlatma için valize fünye yerleştirdi. AVM'de bulunan vatandaşların da kısa süreli dışarı çıkmalarına izin verilmedi. Polis ekipleri çevrede kontrolü patlama yapılacağı anonsundan sonra şüpheli valiz fünye ile uzaktan patlatıldı. Patlama sonrası polis ekipleri valizde yaptıkları incelemede valizin boş olduğu anlaşıldı. Cadde yapılan incelemenin ardından tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.