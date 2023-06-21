Nevşehir'de tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başladı

Nevşehir'de son günlerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başladı.

Acıgöl ilçesine bağlı bazı köylerde etkili olan aşırı yağış ardından sel ve su taşkınları, tarım alanlarına zarar verdi. Bunun üzerine Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince hasar tespitlerine başlanıldı.

Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş ve teknik ekip, aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Arazi incelemelerinde katılan çiftçi ve muhtarlar ile de görüşen İl Tarım ve Orman Özgür Memiş, çiftçilerin mağdur olmamaları için mutlaka TARSİM'e Tarım Sigortası yaptırmaları gerektiğinin altını çizdi.

Sigorta bedelinin yüzde 50 devlet destekli olduğunu da belirten Özgür, "İl müdürlüğü olarak çiftçilerin her zaman yanındayız. Sel ve su baskını nedeniyle hasar tespit çalışmalarına başladık. Çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayıp çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesini sağlayacağız” dedi.