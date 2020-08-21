İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de tartıştığı karısını 11 el ateş ederek öldürdü

Nevşehir’de dün gece saatlerinde meydana gelen olayda 2 çocuk babası oto tamircisi M.

Nevşehir'de dün gece saatlerinde meydana gelen olayda 2 çocuk babası oto tamircisi M.D., tartıştığı eşini yanında bulundurduğu silahla 11 el ateş ederek öldürdü.


Alınan bilgilere göre, Güzelyurt Mahallesi'nde oturan çift henüz belli olmayan bir sebepten dolayı tartıştı. Tartıştığı eşini arabaya bindiren oto tamircisi M.D. Cevher Dudayev Mahallesi Çat yolunda yanında bulundurduğu tabanca ile 11 el ateş ederek eşini öldürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cinayet zanlısı M.D.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlenen kadın Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.