Nevşehir'de Tema şenlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluştu

Kapadokya Üniversitesinin Genç Tema üyesi olan öğrencileri ile Nevşehir Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu öğrencileri, Kapadokya Üniversitesinin Nevşehir Yerleşkesinde yer alan ağaçlandırma alanına onlarca fidan diktikten sonra “Toprağı Koru, İklimi Koru” mesajı verdi.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili konuşan Tema Vakfı Nevşehir Temsilcisi Arda Çakır, “Üniversite öğrencilerimiz ile ortaokul öğrencilerimiz daha yeşil bir Nevşehir, daha yeşil bir Türkiye için bugün burada buluştu. Fidanları toprakla buluşturan ve can suyu veren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Arda Çakır, Nevşehir'de gerçekleştirilen fidan dikim etkinliklerine verdiği desteklerden ötürü Orman İşletme Müdürü Aykut Satırlı'ya da teşekkür etti.