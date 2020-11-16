Nevşehir'de tespih hırsızları yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Paşa Mahallesi Garaj Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kıraathanede yaklaşık değeri 60 bin lira olan 350 adet tespih, 120 adet gümüş yüzük ve 500 gram gümüş tespih püskülünden oluşan koleksiyonu çalarak kayıplara karışan 2 şüphelinin E.Ş ve A.Ş. olduğu polis ekipleri tarafından tespit edildi. Şüphelilere ait ev ve araç aramasında 252 adet tespih ve 82 adet gümüş yüzük ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ş. ve A.Ş.'nin GBT sorgulamasında A.S.'nin uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan arandığı, E.Ş.'nin ise 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.