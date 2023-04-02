Nevşehir'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Nevşehir'de ticari taksi ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Jandarma Kavşağında meydana geldi. Onur Sekmen'in kullandığı 50 T 0038 plakalı ticari otomobil ile Gökhan Üzümcü'nün kullandığı 50 ABA 982 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar Nevşehir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.