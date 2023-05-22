Nevşehir'de Tiyatro Kursu kayıtları başladı

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu çatısı altında, tiyatroya ilgi duyan çocuk ve gençler için Drama ve Uygulamalı Tiyatro Kursu açılacak. Haziran ayında açılan olan kursa 8-20 yaş arası dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Drama ve Uygulama Tiyatro Eğitmeni Seza Derme tarafından verilecek kursa katılmak isteyenler, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne başvurabilecek.