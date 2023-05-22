İhlas Haber Ajansı

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Nevşehir'de Tiyatro Kursu kayıtları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından çocuklar ve gençler için düzenlenecek olan Drama ve Uygulamalı Tiyatro Kursu için kayıt dönemi başladı.


Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatrosu çatısı altında, tiyatroya ilgi duyan çocuk ve gençler için Drama ve Uygulamalı Tiyatro Kursu açılacak. Haziran ayında açılan olan kursa 8-20 yaş arası dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.


Drama ve Uygulama Tiyatro Eğitmeni Seza Derme tarafından verilecek kursa katılmak isteyenler, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne başvurabilecek.

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