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Nevşehir'de TOKİ inşaat alanı karantinaya alındı

Nevşehir’de TOKİ tarafından yapımı devam eden bin 410 konutluk alan karantina altına alındı.

Nevşehir'de TOKİ tarafından yapımı devam eden bin 410 konutluk alan karantina altına alındı.


Nevşehir-Acıgöl yolunda TOKİ tarafından yapımına devam edilen bin 410 konutluk inşaat alanı, 4 işçinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantina altına alındı. İnşaat alanı jandarma ve sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, sağlık çalışanları tarafından inşaatta çalışan diğer işçilerin kontrolleri yapıldı. İnşaatta çalışan yaklaşık 400 işçinin ise sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından bir otelde 14 gün boyunca karantinaya alındığı öğrenildi.

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