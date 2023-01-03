Nevşehir'de torbacılara büyük operasyon

Nevşehir'de uyuşturucu ve uyarıca madde ticareti yapmak ve kullanarak gençleri zehirlemeye çalışan 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik ‘Kökünü Kurutma 2' operasyonu yapıldı. İl genelinde yapılan ‘Kökünü Kurutma-2' operasyonunda 76 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 75 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini Nevşehir genelinde 76 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonu bizzat yöneten Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu operasyon öncesi, operasyona katılacak personele başarılar dileyerek önceliklerinin kendi can güvenliği olduğunu söyledi. Özel Harekât Polislerinin ve 6 hassas burunlu Narkotik köpeklerinin katıldığı operasyonda yapılan aramalarda 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 3 adet pompalı tüfek, 2 adet pala tabir edilen bıçak, 3 adette tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen bir adet hassas terazi polisleri bile şok etti. Kibrit kutusu büyüklüğündeki hassas terazi şu ana kadar ele geçirilen en küçük hassas terazi oldu.

Operasyonlarda ayrıca çok sayıda ve değişik miktarlarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.