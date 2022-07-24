İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Nevşehir’de otomobilin ışıkları kusurlu traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Nevşehir'de otomobilin ışıkları kusurlu traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gülşehir-Avanos yolunda aynı yönde seyir halinde olan 79 yaşındaki M.S. idaresindeki 50 NF 577 plakalı otomobil, aynı yöndeki 50 HA 304 plakalı arka ışıklandırması kusurlu traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.S. olay yerinde yaşamını yitirirken 74 yaşındaki eşi G.S. ise ağır yaralandı. Ağır yaralı kadın ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası traktör sürücüsü gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.