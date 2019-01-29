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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Göreme'den Nevşehir istikametine gelmekte olan 50 HA 123 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında şarampole yuvarlandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan Zeliha Badak kaza yerinde hayatını kaybederken, Dilek Badak, Mine Özsoy ve Özge Özsoy ise yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybeden Zeliha Badak Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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