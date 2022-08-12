İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Taşkınpaşa köyünde meydana gelen kazada, traktörü ile hasattan kalan saman balyalarını getirmek için yola çıkan Mustafa K. (20), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tarlaya devrilen traktörün altında kalan Mustafa K. olay yerinde yaşamını yitirdi.


Gencin cansız bedeni Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.