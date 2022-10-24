Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü

Nevşehir'de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Gülşehir Karayolu Sulusaray mevkii yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir şahsa otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.