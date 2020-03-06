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Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Nevşehir’de dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Nevşehir'de dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kayseri Caddesinde gece saatlerinde Hüseyin Aksoy yönetiminde ki otomobil kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Hüseyin Aksoy sıkıştığı yerden sağlık ekipleri tarafından zorlukla çıkartılırken yapılan ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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