Nevşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aksaray istikametinden Nevşehir'e gelmekte olan ve plakası öğrenilemeyen araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında takla attı. Kaza sonrası olay yerine Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılara ilk müdahalenin kaza yerinde yapılmasının ardından tedavileri yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.