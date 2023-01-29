Nevşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Sulusaray yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 AJ 2472 plakalı araç sürücüsü Enes E. yolda U dönüşü yapmak istediği anda aynı istikamette seyreden Ulusoy A.'nın kullandığı 50 AB 504 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi takla atarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada takla atan araç içerisinde sıkışan sürücü Nevşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar tedavi için hastaneye sevk edildi.

Kaza yapan sürücü Ulusoy A.'nın yakınları, "Ulusoy buradan Sulusaray istikametine gidiyormuş. Diğer araç yol ortasında bir anda U dönüşü yapmak isteyince kaza meydana gelmiş" şeklinde konuştu. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.