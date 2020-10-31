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Nevşehir'de trafik kazası: 3 yaralı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Göreme Açık Hava Müzesi virajında Hüseyin A. yönetimindeki 06 HD 4098 plakalı otomobil, virajı alamayarak devrildi. Kazada, sürücü Hüseyin A. ile birlikte araç içinde bulunan Deniz O. ve Talha Fırat Ç. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Nevşehir devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Kazazedelerin, hafta sonu tatilini Kapadokya'da geçirmek için Ankara'dan gelen yerli turistler olduğu öğrenildi.

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