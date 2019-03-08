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Nevşehir'de trafik kazası: 5 yaralı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mustafapaşa yolu istikametinden Ürgüp istikametine seyreden 50 UB 785 plakalı otomobil karşı istikametten gelen 50 UT 369 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen 50 UB 785 plakalı otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nevşehir'de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile Ürgüp Mustafapaşa yolu trafiğe kapandı.


Polis ekipleri kaza ile ilgili yaptığı incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

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