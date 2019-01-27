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Nevşehir'de trafik kazası: 7 yaralı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'den Avanos istikametine gitmekte olan 40 AAD 82 plakalı otomobil ile Avanos'tan Nevşehir'e gitmekte olan 50 SP 710 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Demet Ünsal ve Kadir Özköroğlu isimli çocuk ile birlikte otobüste bulunan isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli özel hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

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