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Nevşehir'de Turizmi tanıtım ve istişare toplantısı yapıldı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığında Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği toplantısı yapıldı.


Nevşehir Valiliği toplantı salonunda Vali İnci Sezer Becel başkanlığında KAP-HİB turizm tanıtım istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda Kovid-19 döneminde yapılacak olan faaliyetler ve fuar çalışmaları değerlendirilirken Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel burada yaptığı konuşmada, “ Korona virüz tedbirleri kapsamında alternatif tanıtımlarımızı el birliği ile yapmalıyız. Kovid-19 döneminde özellikle yerli turistleri bölgemize nasıl çekeriz ve kendi pazarımızı kaybetmemek anlamında çalışmalar yaparak el birliği ile Kapadokya bölgemizi yükseltmeliyiz” dedi.


Düzenlenen toplantıya Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in yanı sıra Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, KAPTİD Başkanı Yakup Dinler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

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