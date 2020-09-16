Nevşehir'de “Uluslararası Turizm Filmleri Festivali” başladı

18 ülkeden yönetmen, yapımcı, festival yöneticisi, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcisini buluşturan Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin Türkiye etabı Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ile Cannes, Berlin, Tokyo, Barselona ve Viyana'nın da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü şehirlerin ardından bu yıl Nevşehir'de gerçekleştiriliyor.

Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı ve Türkiye etabında dereceye giren filmlerin 19 ülkede tanıtım fırsatı bulacağı festival, turizm sektörüne yön veren kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, turizm firmalarını, otelleri, acenteleri ve hava yollarını aynı sahnede buluşturacak.

Festivalde “kültür ve turizm" temalı filmlerin çeşitli kategorilerde yarışacak ve festival kapsamında film gösterimleri, konferanslar, sergi ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Uluslararası Turizm Film Festivalleri Komitesine (CIFFT Federasyonu) üye 18 ülkeden yönetmen, yapımcı, festival yöneticisi, sosyal medya fenomeni ve turizm sektörü temsilcisinin katılacağı festival, Türkiye'nin turizm potansiyelinin artırılması, turizm ekonomisinin geliştirilmesi, kültür, sanat ve tarihi zenginliğinin dünyaya duyurulması için önemli bir fırsat sağlayacak.

Festivalde yer alacak özel bölümde, Türkiye'deki film çekim olanakları ve yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren yabancı film teşvikleri, özel hazırlanan "Filming In Turkey" internet sitesinde tanıtılacak.

Kovid-19 salgın süreci nedeniyle tüm etkinliklerde sosyal mesafe kuralının ön planda tutulduğu festivalin film gösterimleri, bu akşam ve yarın açık havada Nevşehir Kalesi'nde yapılacak.

Festivalin Uluslararası Film Yarışması Ödül Töreni ise 18 Eylül Cuma günü Paşabağları Ören Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Törende seyahat filmleri, turizm firmaları, turizm markaları, turizm destinasyonları, şehir filmleri, bölge filmleri, ülke filmleri kategorilerinde 7 dalda 28 ödül verilecek.