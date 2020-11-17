İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında 10 kişi gözaltına alındı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadelesine aralıksız devam ediyor.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonrasında 29,23 gram metamfetamin, 3 parça halinde alüminyum folyoya sarılı 0.01, 0.50 ve 1.50 gram metamfetamin, alüminyum folyo içerisine sarılı 10.42 gram metamfetamin, 1.08 gram metamfetamin ve 0.98 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına altına alınan yabancı uyruklu K.Ş., A.S.J., S.F.'nin yanı sıra E.A., N.D., A.U., Y.T., H.A., A.A.H. ve S.Z. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.