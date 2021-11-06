Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Nevşehir polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik sokak çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında A.T. ve yabancı uyruklu A.G.D., şüphe üzerine durduruldu. Şahısların üzerine arama yapan ekipler, 9.21 gram metamfetamin, 7.86 gram eroin, 1 adet puyp ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.