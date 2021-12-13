Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Nevşehir'de son bir hafta içerisinde 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından son bir haftada toplam 10 olay meydana gelirken, 20 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı. Şahısların üst aramalarında toplam 2,12 gram eroin, 3,64 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. 20 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca 'Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti' suçlarından Nevşehir'de 2 olay meydana geldi, 5 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapıldı. Şahısların yapılan üst aramalarında 1,24 gram Metamfetamin gram ele geçirilirken K.H çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.