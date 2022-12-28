Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu; 3 kişi tutuklandı

Nevşehir'de “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nevşehir'de uyuşturucuya yönelik son bir hafta içinde 30 şahıs hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından' işlem yaptı. Polis ekipleri ayrıca 3 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığını tespit etti. Gözaltına alınan üç şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.